Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpten ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'le ilgili konuşan Dursun Özbek, ihraç sebebinin aidatlar değil 'terör örgütüyle bağlantı' olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. İşte Özbek'in FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracıyla ilgili yaşanan sürece dair açıklamaları:

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DOSYASI

"Uzun bir Genel Kurul oldu. Yönetim olarak gereken kişileri disipline sevk ediyoruz. Disiplin Kurulu konuyu araştırır, insanları savunmalarını yapmak üzere davet eder, buna bağlı karar verir."

"Elimde bulunan Hakan Şükür'ün dosyası. Her şey burada mevcut. Disiplin Kurulu kanaatini bildirir... İlgili kişiyle ilgili çeşitli cezaları belirleyebilir. Yönetim Kurulu, disiplin ile ilgili kararlarda ihraç kararı alabilir ama sonuç olarak Genel Kurul'a sevk eder. Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını okumak istiyorum."

21 Eylül 2016 tarihli alınan karar;

Hakan Şükür'le ilgili alınan karar tebliğ edilmiştir, Hakan Şükür 7 gün içinde savunmasını vermemiş, sözlü savunma yapacağını da bildirmemiştir. Hakan Şükür, FETÖ örgütü ile birlikte adı anılmaktadır. Mal varlığına el konumuştur, yakalama kararı alınmıştır. Kulübümüzün her bir üyesi Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı olmalıdır. Hakan Şükür'ün cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılığı şüpheli hale gelmiştir.

"Genel Kurul'a gittik, aynı sebepten 5 kişi ihraç edildi. Hakan Şükür ve Arif Erdem az bir farkla reddedildi. Demin okuduğum metinde Galatasaray Spor Kulübü'nün hangi koşullarda üyelikleri sonlandıracağı çok net."

AİDATLAR BAŞKA BİR KONU, SEBEP; FETÖ

"Aidatlar konusu başka bir konu. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesinin sebebi 6 yıldır aidat yatırmamaları değil, bu bir ihraç sebebidir ama ikisinin de ihraç sebepleri FETÖ/PYD bağlantılarıdır."

"Hakan Şükür ve Arif Erdem bugün dahil attıkları tweetlerde FETÖ/PYD bağlantıları olduğunu kanıtlamışlardır. İki isim de zaten kaçarak bu suçun tescilini kendi kendilerine yapmışlardır. "

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM DEVLETİMİZE DÜŞMANDIR

"Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesinin sebebi, devletimize düşman bir örgütün parçası olmalarıdır. Hiçkimse yapılan bu ihraçı basit bir aidat şeklinde değerlendirmeli. Meclisi bombalayan bir örgütün üyeleri olmaları Hakan Şükür ve Arif Erdem konusundaki ihraç kararının verilmesine yol açmıştır. "

"2700 üye farklı sebeplerle gündeme gelmiştir, bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Ana sebep FETÖ'dür. Sayın Cumburbaşkanımız gibi biz de aidat gerekçesini yeterli bulmuyoruz ama biz zaten daha önce FETÖ/PYD ile ilgili bir karar vermiştik, yönetim kurulu kararımızda da bu yazıyor"

GENEL KURULDA PROVOKATİF EYLEM

"Genel kurulda provokatif eylemler yapıldı. Bu karar bütün Galatasaraylıları ve beni çok üzmüştür."

''Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kesinlikle terör örgütlerine olan bağlantısı nedeniyle ihraçlarının kararını aldık.''

"15 Temmuz'u savunanların kulüpte olması kesinlikle kabul edilemez."