X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray'da tepki istifaları gelmeye başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da tepki istifaları gelmeye başladı!

AA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 00:03 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 01:43
Galatasaray'da tepki istifaları gelmeye başladı!
Galatasaray'da tepki istifaları gelmeye başladı!

Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden ve 'ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

Üsküdar Belediyespor Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya ile oğlu Mecit Mert Çetinkaya, kızı Hacer Zeynep Çetinkaya ve gelini Ahu Çetinkaya, sarı-kırmızılı kulübe gönderdikleri ihtarname ile Kulübü üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Dört ismin, kulübe gönderdikleri ihtarnamede, şu ifadeler yer aldı:

"Düşmana değil, milletine kurşun sıkan, 249 Türk'ü şehit, 200'den fazla vatandaşımızı gazi edenlere methiyeler düzdüğü gibi hainliklerini de halen kahramanlık olarak izah etme cüretini gösteren şahısların, nasıl olup da 'sporcu' gibi gösterilmeye çalışıldığını anlayamıyoruz, kabullenemiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve kutsal emanetlerini ayaklar altına alan bu 'çoğunluk'un, en zor zamanlarda verdiği destekle tüm Galatasaraylıların gönlünü fetheden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dahi hakarete yeltenip marşlar eşliğinde 'hainlik eğlencesi' yapmaları içimizi kanatmıştır. Bu sebeplerle, haine 'sporcu', katile 'futbolcu' diyen 'çoğunluğa' sahip Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeliğinden istifa ediyoruz."

BENZER HABERLER