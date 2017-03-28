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ARKADAŞINA GÖNDER İşte Dursun Özbek'in açıkladığı o FETÖ belgesi!
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İşte Dursun Özbek'in açıkladığı o FETÖ belgesi!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 17:08
İşte Dursun Özbek'in açıkladığı o FETÖ belgesi!
İşte Dursun Özbek'in açıkladığı o FETÖ belgesi!

Galatasaray'da Dursun Özbek'in açıkladığı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün disiplin sevkine dair ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Galatasaray'da Hakan Şükür, 21 Eylül 2016'daki disiplin sevki ile, Genel Kurula geldi. FETÖ'cü ikilinin sarı kırmızılı kulübe geri dönmelerine dair tüm kapılar tamamen kapatıldı. Öte yandan aidat nedeniyle ihraçlarda isimler Genel Kurul oylamasına sunulmuyor.

GENEL KURUL İHRACA NEDEN 'HAYIR' DEDİ?

Öte yandan FETÖ'cü iki ismin Genel Kurul'a 'FETÖ/PYD üyeliğinden dolayı ihraç edilmeleri' doğrultusunda gelip, kurul üyelerinin bunu reddetmesi, akıllara 'Genel Kurul üyeleri arasında FETÖ yandaşları mı var?' sorunu getirdi.

İşte o belge...