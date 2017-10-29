Çoban Ramazan'ın Fenerbahçe aşkı, taraftarları harekete geçirdi!

16 yaşındaki Ramazan Taşdemir, Ağrı Diyadin'e bağlı Günbuldu Köyü'nde ailesi ve kardeşleri Turan, İkram, Remzi, İrfan, Rıdvan, Filiz ve Sedef'le birlikte yaşıyordu.

8'inci sınıfı bitirdikten sonra okumayı bırakmış, ailesine destek için çobanlığa başlamıştı. İki yıldır çobandı. Başkalarının koyunlarını da otlatıyordu. Bu işten para kazanamıyor ancak yılda 5 kuzu sahibi oluyordu. Askerdeki ağabeyinin terhisini bekliyordu. Yakında "taşı toprağı altın şehir" İstanbul'a gelecek, çalışıp ailesine para gönderecekti.

SON KEZ ÇOBANLIK YAPACAKTI AMA...

Geçen 9 Ekim'de, son kez sürüsünün başındaydı. Bu, onun son çobanlığı olacaktı, çok heyecanlıydı. Ama düşündüğü gibi olmadı. Bir güvercinin elektrik tellerine takıldığını gördü. Dayanamadı hemen güvercini kurtarmak için direğe tırmandı. Güvercin kurtuldu. O ise elektriğe kapıldı. Ölümden döndü ama iki kolunu dirsekten kaybetti.

Ameliyatı sürerken, annesi Fatma Taşdemir "Yavrum kolsuz kanatsız kaldı" diye gözyaşı döktü. Halen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Ramazan, o güvercine yardım ettiği için hiç piman değil. "Yine olsa o direğe yine çıkarım" diyor.

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR!

Ramazan'ın bir de dileği var; Fenerbahçe'yi şampiyon görmek... SABAH'tan Erhan Öztürk'e konuşan Ramazan, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söylüyor ve hayalini anlatıyor:

"Hayvanları, doğayı ve bir de Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çobanlıkta son günümdü. İstanbul'a gidip orada çalışıp, aileme para gönderecektim ancak olmadı. Tek dileğim, isteğim Fenerbahçe Stadyumu'nda şampiyonluk görmek."

TARAFTARLAR SEFERBER OLDU

Ramazan'ın bu sözlerinin SABAH'ta haber olmasının ardından özellikle sosyal medyada, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir ilgi geldi. Sarı lacivertli taraftarlar ve tribün grupları Ramazan'ı Kadıköy'de maç izlemeye davet ettiler. Ayrıca Fenerbahçe kulübünün resmi Twitter hesabını da mentionlayarak, Ramazan'ın maça gelmesini, eğitim masraflarının üstlenilmesini istediler.