Kerem Kamal Dünya Şampiyonu oldu!

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen organizasyon, 6. gününde yapılan grekoromen 55, 66, 84 ve 120 kilo müsabakalarıyla sona erdi.

55 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde karşılaştığı Kırgız Zholaman Sharshenbekov'u 12-3 yenerek altın madalyaya uzandı.

Salih Aydın ise 84 kilodaki üçüncülük maçında Rumen Nicu Samuel Ojog'u 7-4 mağlup ederek bronz madalya aldı.

66 kiloda Murat Fırat, 3'üncülük maçında Azerbaycanlı Namaz Rustamov'a yenildi. 120 kiloda Burak Çakırca ise son 16 turunda elendi.

Türkiye böylece şampiyonayı, bir altın ve 4 bronz madalyayla bitirdi.