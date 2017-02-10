El ele ölüme

Her şeylerini satıp ihtiyacı olanlara dağıtan Çetin çifti, Çeşme’deki bir otele yerleşti. Oğullarına “Hoşça kal” mesajı gönderen yaşlı çift, iki de mektup bırakıp el ele denize atladı

Balıkesir Akçay'dan geçen hafta İzmir Çeşme'ye gelerek bir otele yerleşen Altan Çetin (70) ile emekli öğretmen eşi Ülker Çetin (68), 6 Şubat Pazartesi gecesi, saat 01.04'te yurtdışında yaşayan oğullarına "Eşyalarımızı ve arabamızı sattık. Bankadaki paramızla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Geride hiçbir anı bile kalmadı. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal" diye whatsapp mesajı yazdı.

BAHŞİŞ BIRAKIP...

Oğulları da iki dakika sonra bu mesaja "Hastasınız siz, aynı anneannem gibi, canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" cevabını verdi. Ardından otel yönetimi ve adli mercilere yönelik iki intihar mektubu yazıp birlikte imzalayan çift, otel çalışanlarına da zarf içinde bahşiş bırakmayı ihmal etmedi. Diğer eşyaları ile cep telefonlarını da odada bırakan çift, güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 01.40 sıralarında otelin arkasındaki restoran kapısından el ele çıkarak plaja doğru gitti.

BİRER SAAT ARAYLA

Birkaç yakınlarına da intihar edeceklerine dair mesaj gönderdikleri belirlenen çiftten haber alınamadı. Üç gündür jandarma tarafından karadan, sahip güvenlik ekipleri tarafından da denizden aranan çiftin cesetleri, dün öğle saatlerinde Aya Yorgi Koyu'ndaki bir sitenin sahilinde birer saat arayla bulundu.

ADLİ MERCİYE...

Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz.

OTEL YÖNETİMİNE...

Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederiz.