Fransa’da OHAL sesleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik politikalarına, yeni eklenen vergilere, zenginleri kayırdığı savunulan düzenlemelere ve son olarak akaryakıt zamlarına tepki için sokaklara dökülen ve başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde kaosa neden olan 'Sarı Yelekliler' adlı gruba karşı hükümet Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmeyi gündeme aldı. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, bu tarz eylemlerin tekrarlanmaması için Macron'un alacağı önlemler arasında OHAL seçeneğinin de masada olduğunu kaydetti.

17 ve 24 Kasım'daki gösterilerin ardından önceki gün "Üçüncü Perde" adı altında sokağa çıkan göstericilerin sayısı 136 bini buldu. Ülke genelinde 81'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Paris'te birçok dükkanın yağmalandığı, araçların ateşe verildiği ve aralarında meşhur Zafer Takı'nın da bulunduğu müze ve tarihi eserlerin tahrip edildiği gösterilerde bir polis arabasının göstericilerin eline düştüğü ve arabadaki otomatik silahların sarı yelekli kişiler tarafından alındığı görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.





Son protesto gösterilerinde tarihi eserler, özel ve kamu binaları zarar gördü. Onlarca araç ateşe verildi.



FRANSIZ BAHARI MI?

İngiliz medya kuruluşu BBC, yaptığı analizde Sarı Yelekliler'in kimlerden oluştuğunu ve bu isyanın ne anlama geldiğini yorumladı. Fransa medyasında bazılarının protesto gösterilerini Arap Baharı'na benzettiğini belirten BBC, "Sarı Yelekliler kurulu düzene güvenini yitirmiş kesimlerden oluşuyor. Sadece hükümet, Ulusal Meclis ve Senato değil, partiler ve sendikalardan ümidini kesmiş endişeli kalabalıklar. Hükümet, müzakere edecek bir baş, bir örgüt, bir heyet bulamadığı için şaşkın ve çaresiz. Meydanlarda partilere ve sendikalara davet yok, aksine 'sarı kart' var. Radikal sağ tabanın yüzde 82-85, sol tabanın yüzde 75-77 arasında destek verdiği bir eylem" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Rusya merkezli Russia Today kanalına konuşan VIGI polis sendikası başkanı Alexandre Langlois da, "Polislerin çoğu Sarı Yelekliler'i destekliyor. Akaryakıt zammından doğrudan biz etkilendik" dedi.







MACRON HASARI İNCELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te gösterilere sahne olan Charles de Gaulle Meydanı ve Zafer Takı'nda incelemelerde bulundu. Macron, çevrede oluşan hasar hakkında bilgi aldı.



TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine, Fransa'ya gidecek Türk vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı. Duyuruda, vatandaşlardan, Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda da tedbirli davranmaları istendi. Ayrıca vatandaşların, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edildi. ANKARA

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