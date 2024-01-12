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Giriş Tarihi: 13.1.2024

2 ayda 9 milyar $ giriş oldu

2 ayda 9 milyar $ giriş oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, ilki New York'ta perşembe günü gerçekleştirilen ve büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı Yatırımcı Günü etkinliğinde önemli mesajlar verdi. TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" dedi. Erkan, hızlanan sermaye girişlerinin de desteğiyle rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, sermaye girişlerinin son dönemde hızlandığını belirtti. Erkan, kasım-aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleştiğini bildirdi. Erkan, 4 ay içerisinde TL mevduatın 2 trilyon lira arttığını, KKM hesaplarının 750 milyar TL, yabancı para mevduatının ise 3 milyar dolar azaldığını söyledi.
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2 ayda 9 milyar $ giriş oldu
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