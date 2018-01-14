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, Akbaş Şehitliği’ni açtı

Giriş Tarihi: 14.1.2018
2006'da Gelibolu Yarımadası'nda başlattığı Tarihe Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdüren , Çanakkale Savaşı tarihinde önemli bir yeri olan ve Gelibolu Yarımadası'nın en büyük iki hastane şehitliğinden biri olan Akbaş Şehitliği savaşın sonlandığı 9 Ocak'ta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla hizmete açıldı. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Akbaş Şehitliği'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar; ülkemize ve bizim için canını veren şehitlerimize gönül borcumuzdu. Ruhları şad olsun" dedi.
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Opet, Akbaş Şehitliği’ni açtı
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