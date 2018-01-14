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Opet, Akbaş Şehitliği’ni açtı
Opet
, Akbaş Şehitliği’ni açtı
Giriş Tarihi: 14.1.2018
2006'da
Gelibolu
Yarımadası'nda
başlattığı Tarihe
Saygı Projesi
kapsamındaki
çalışmalarını
sürdüren
OPET
,
Çanakkale
Savaşı tarihinde
önemli bir yeri
olan ve Gelibolu
Yarımadası'nın
en büyük iki
hastane şehitliğinden
biri
olan Akbaş
Şehitliği savaşın
sonlandığı 9
Ocak'ta Kültür
ve Turizm
Bakanı Numan
Kurtulmuş'un
katılımıyla hizmete
açıldı.
OPET Yönetim
Kurulu Kurucu
Üyesi Nurten
Öztürk, "Akbaş
Şehitliği'nde
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar;
ülkemize ve
bizim için canını
veren şehitlerimize
gönül
borcumuzdu.
Ruhları şad
olsun" dedi.
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