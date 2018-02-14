Türkiye’nin hakkını kimseye yedirmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'deki oldu bittilerle tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine sert tepki göstererek, kimsenin KKTC devletini ve vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin karnelerinin verildiği 2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri töreninde konuştu.

OLDU BİTTİYE ASLA İZİN YOK

Türkiye'nin çok tarihi günlerden geçtiğini ifade eden Bakan Albayrak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerini de eleştirdi. Albayrak, "Bütün bu çerçevede Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Birileri son günlerde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok! Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkını kimseye yedirmeyiz, burası çok net. Yedirmeyeceğiz de. Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Tüm bu çerçevede şimdiye kadar hep sağ duyuyla yaklaştık, sakin duruş ortaya koyduk. Ancak Türkiye, tüm bu haklarını sonuna kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanacaktır ve daha etkin bir siyaset ortaya koyacaktır" dedi.

NE KADAR ARARSAK O KADAR BULURUZ

Törende bakanlığının faaliyetlerinden bahseden Bakan Albayrak, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin büyük ses getirdiğini ve madencilik alanında da önemli adımlar atıldığını belirtti. Albayrak, 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na da (TPAO) önemli işler düştüğünün altını çizerek, "2018, TPAO'dan gelecek güzel haberlerle hakikaten çok daha iyi bir yıl olacak. Geçen yıl, bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek sondaj kapasitesinin 3 katına çıktık, 1 milyondu. Hedef bu sene 2 milyon. Sonraki sene 3 milyon. Ne kadar ararsak o kadar buluruz" ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekâtı'na da değinen Bakan Albayrak, "Mehmetçiklerimiz gözünü kırpmadan büyük bir mücadele veriyor. Sizler de işinizi en iyi şekilde yapın" diye konuştu.

HALİSDEMİR'İ ÖRNEK VERDİ

Her bir bakanlık personelinin "bir kişi neyi değiştirir" diye düşünmeden çalışması gerektiğini kaydeden Albayrak, FETÖ darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'i rahmetle anarak, "Bir asker darbenin seyrini değiştirdi. Bizim mesaimiz 9-5 değil, üzerinde yaşadığımız bin yıldır" dedi.

BORDA SÜRPRİZ

2017'NİN, BOTAŞ için çok bereketli ve başarılı bir yıl olduğunu belirten Albayrak, "Stratejik hedeflerimizi teker teker hayata geçireceğiz. 2018, önemli adımların atıldığı bir yıl olacak. Özellikle bu sene borda sürpriz bir yıl bekliyorum. Ülkemizin göğsünü kabartacak güzel bir yıl olacak inşallah" dedi.

ÖĞRETEN BİR KURUMUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez bakanlığın öğreten bir kurum olduğunu dile getirerek, "Bakanlığımızın faaliyet alanları çok geniş. Bir bakıyorsunuz Akdeniz'de doğalgaz arayan gemilerimiz var, her eve ulaşan hizmetlerimiz var. Büyük bir bakanlığız" diye konuştu.

140 KİŞİYE ÖDÜL VERİLDİ

Bakanlık bünyesinde bulunan bütün personel 300 kişilik üst yönetici kadrosu da dahil olmak üzere nesnel kriterlerle performans denetimine tabi tutuldu. Üst düzey yöneticiler ve diğer personel için kriterler farklı oldu. Personel, iş arkadaşları ve amirleri tarafından değerlendirildi. Kriterler arasında uyumlu çalışma, başarı, performans gibi ölçekler yer aldı. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 140 kişiye ödül verildi. 10 kişi Antalya'da tatil ile ödüllendirilirken, diğerlerine tablet bilgisayar hediye edildi. Ödülleri Bakan Albayrak verdi.