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Gazprom, yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardı

Rus Enerji Şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, doğalgaz boru hattı projesinde tahmini yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, “Proje, öncelikle öz kaynaklardan finanse edilecek.” dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 16:28
Gazprom, TürkAkım yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardı

Kruglov, 'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, projesine yönelik ilk planlamalarda, tahmini yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

7 MİLYAR DOLAR CİVARINDA...

Projede tahmini yatırım tutarının yapılan hesaplamalar sonrasında 1 milyar dolar daha yükseltildiğini anlatan Kruglov, "Şimdi projede toplam tutarın 7 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Projenin, öncelikle Gazprom tarafından finanse edileceğini belirten Kruglov, "TürkAkım öncelikle öz kaynaklarla finanse edilecek. Ancak sonraki aşamalarda Kuzey Akım 1 projesinde olduğu gibi proje tahvilleri kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'YA ENERJİ KAYNAĞI SAĞLAYACAK

TürkAkım projesiyle Rus doğalgazının doğrudan 'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.

Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.

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Gazprom, TürkAkım yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardı
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