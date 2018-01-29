TürkAkım’da yarı yol geçildi

TürkAkım projesinin Türkiye'ye yılda 15.75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi. Türkiye'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak TürkAkım'ı besleyecek ana sahalardan biri olan ve "Rusya'nın doğalgaz başkenti" diye nitelendirilen Novi Urengoy'a geldi. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

GAZ ARZI 2019'DA BAŞLIYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, TürkAkım'ın yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi. Bu hat üzerinden gaz arzının 2019'da başlaması planlanırken, TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattının ise Türkiye- Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi. Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek. Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek. TürkAkım'ın ikinci hattının izleyeceği güzergah henüz netleşmedi. Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye'ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı'nı ikame edecek TürkAkım'ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor. Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım'ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.

İKİNCİ EN BÜYÜK REZERVE SAHİP

Gazprom şirketler grubunun hidrokarbon üretimi alanında faaliyet gösteren Gazprom Dobycha Urengoy şirketi, 12 trilyon metreküp kapasiteyle dünyanın ikinci en büyük, Rusya'nın ise en büyük rezervlerini oluşturan Urengoy sahasını geliştiriyor. Sibirya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde kutup dairesi dolaylarında beş bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor. Urengoy'de, 22 doğalgaz arıtma tesisi, 2 petrol arıtma tesisi faaliyet gösteriyor.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 40'IN ALTINDA

Hava sıcaklığının çoğunlukla eksi 40 derecenin altında olduğu Novi Urengoy çevresinde bulunan doğalgaz sahaları, Gazprom'un doğalgaz üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp gaz rezerviyle dünyanın ikinci ve Rusya'nın da en büyük doğalgaz kaynağı konumunda bulunuyor.

TÜRK AKIM'IN ALTERNATİFLERİ NELER?

275 bin tonluk 80 petrol tankeri Karadeniz'de sürekli sefer yapacaktı.

370 LNG gemisi 138 bin metreküplük yolculuklar yapacaktı.

143 kömür santrali gerekecekti.

39 nükleer santral.

126 bin rüzgar türbini.