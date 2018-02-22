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Eski iş yerini bildirmemek işten çıkarılma nedeni!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 16:14
Eski iş yerini bildirmemek işten çıkarılma nedeni!

FİRMAYA DAVA AÇTI

'de yaşayan İ.B, 2015'te işe girdiği şirket tarafından 2016'da "4857 sayılı "nun ilgili maddesindeki, "İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması" bendi gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla firma hakkında açtı.

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Eski iş yerini bildirmemek işten çıkarılma nedeni!
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