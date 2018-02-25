Köşk 400 pay 11 milyon TL

Sabancı Holding'in mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'ın, Sabancı Müzesi olarak faaliyet gösteren Atlı Köşk'teki payı hesaplandı. Bilirkişi tarafından 400 milyon lira değer biçilen Atlı Köşk'ten Çınar'ın payına düşen miktarın 11 milyon 111 bin lira olduğu, ayrıca 2004-2009 tarihleri arasında alabileceği ecrimisil bedelinin de 86 bin 596 lira olduğu yönünde rapor hazırlandı. Bilirkişi raporunda Atlı Köşk'teki bazı müştemilatların kaçak olduğu iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkım kararının verildiği, ancak kararın 13 yıldır uygulanamadığı da ortaya çıktı.

MİRASA ORTAK OLDU

?Yargıtay'ın ilamıyla Çınar'ın Sabancı Ailesi'nin mirasına ortak olduğu 26 Nisan 2017'de kesinleşti. Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Çınar'ın dört yıl önce merhum Hacı Ömer Sabancı'nın mirasının 32/1152 payına sahip olduğuna karar vermişti. Mahkemenin bu kararıyla dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden olan kızı Çınar, ailenin mirasına ortak oldu.

KARAR MAHKEMEDE

Mahkemenin talebi doğrultusunda Atlı Köşk'ün değerini belirleyen bilirkişi, köşkün 16 Ekim 2017'de değerinin 400 milyon lira, davanın açıldığı 23 Ekim 2009 itibarıyla değerinin 210 milyon lira olduğunu belirledi. Mahkemenin şimdi bilirkişinin hesaplamasına göre davacı Çınar'ın talebi doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.

13 YILDIR YIKILMADI

Bilirkişi araştırmasında Atlı Köşk için bir iddiaya daha yer verdi. Buna göre 12 yıl önce köşkün restorasyonu kapsamında izinsiz bazı kaçak yapılaşma oldu. İBB 14 Nisan 2004'te restoran ve kafelerin bulunduğu kaçak yapılar için Yapı Tatil Tutanağı düzenledi. Projede garaj ve müştemilatı yerine büro, sera olması gereken yere ise betonarme bina yapıldı. İBB kaçak yapıları mühürledi. Boğaziçi Kanunu kapsamında kaçak yapıların yıkımına karar verildi. Ancak kaçak yapılar, aradan geçen 13 yıla rağmen yıkılamadı ve yıkım kararı belirsizliği bugüne kadar devam etti.