Savunmada dev adım

Başbakan Binali Yıldırım
, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, EYDEP sayesinde Türk firmalarının kamu firmalarıyla birlikte uzmanlaşacağını ve rekabetçi hale geleceğini vurguladı.
Savunma sanayisinin öneminin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda daha da anlaşıldığını belirten Yıldırım "Afrin Harekatı'nın kaderini İHA
'lar ve SİHA'lar değiştirdi. Yerlilik oranı yüzde 24'lerdeydi, şimdi yüzde 65'in üzerinde hesap ediliyor. Burada bir ekosisteme ihtiyaç var. İşte bu projenin amacı bu ekosistemi tamamlamak" dedi. Yıldırım şöyle konuştu: 50 MİLYON LİRALIK KAYNAK AZ
"Savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık iş hacmimiz, 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içinde bu projeler gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Yeni nesil uçak projeleri de başlı başına 100 milyar dolarlık bir iş. EYDEP ile firmaların uzman olmaları sağlanacak. Bir uçakta 30 bin parça var. Bunu tek bir firmanın yapması mümkün değil. Kendi işimizi kendimiz yapacağız. KOBİ'lerin tespiti, bunların desteklenmesi, uzmanlaşmalarının sağlanması olmazsa olmaz. Proje tam bu amaca hizmet ediyor. Ama ayrılan kaynak miktarı düşük. 50 milyon lira birşey değil. Mutlaka artırılması gerekir." GLOBAL ŞİRKETLER OLUŞTURACAĞIZ
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ilk etapta programa katılacak denetçileri eğittiklerini söyledi. EYDEP sayesinde yerli savunma sanayisinin yanı sıra yurtdışındaki firmaların da gelip çalışabilecekleri bir tedarik zinciri oluşturacaklarının altını çizen Demir, "Bu sayede global şirketler oluşturacağız" dedi. GELİŞME PLANLARI OLUŞTURULACAK
EYDEP, savunma alanında faaliyet gösteren firmaların, sektöre nitelikli tedarikçi olabilmelerini teminen durum analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının oluşturulmasını amaçlıyor. EYDEP ile firmaların, sektörün gerekliliklerine ne ölçüde karşılık verdiği, endüstriyel yetkinliklerinin ne seviyede olduğu, teknoloji geliştirme ve yerlileştirme süreçlerine hazırlık seviyeleri saptanabilecek. DATABANK OLUŞTURULMALI
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise şunları söyledi: "Databank henüz oluşmadığı için bir şirketimizin geliştirdiği mikro komponenti başka savunma şirketimiz başka bir ürün için sıfırdan geliştirmek durumunda kalabiliyor. Databank oluşturulması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar da var."