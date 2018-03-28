Borcun üstü çiziliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı
, Genel Sağlık
Sigortası'nda (GSS
) gelir testi
uyarısı yaptı.
Türkiye'nin 1 Ocak 2012'de GSS'ye geçtiğini
hatırlatan Bağlı, "GSS tüm dünyada sürekli
güncellenen bir sistemdir. GSS sistemi bizde de
elden geçirildi ve güncellendi. Paydaşlarımızın,
sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri
dinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılı
Kanun'la üçlü prim sisteminden tekli prim sistemine geçtik
" dedi. Yapılan son düzenleme
ile vatandaşların düşük bir meblağ ile Genel Sağlık Sigortası
kapsamına girdiğinin altını
çizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4
milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TL
civarındaki borcunun silindiğini söyledi. GSS
primlerini ödeme imkanı olmayanların 2 Nisan'a
kadar en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakfına giderek, gelir testini yapması gerektiğine
dikkat çeken Bağlı, "Aile bireylerinin geliri,
brüt asgari ücret
in üçte biri oranında yani 676 lira civarında
bir gelirin altında ise hiçbir şey
yapmana gerek yok. Raporunu getir SGK'ya
teslim et. Herhangi bir prim ödemene gerek
yok. Bugüne kadar senin adına 1 Ocak 2012'den bu yana tahakkuk eden bütün borçlar silinecek
"
şeklinde konuştu. Bağlı, gelir
testine giremeyen veya gelir testi
sonucunca geliri asgari ücretin
üçte birinden fazla olanların
ise 30 Nisan'a
kadar SGK'ya
müracaat etmeleri halinde
tahakkuk etmiş prim borçlarının
tamamının 53 lira
üzerinden
yapılandırıldığını açıkladı.