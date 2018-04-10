Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye 2 kat ek ödeme

Emekliye 2 kat ek ödeme 12 milyonu aşkın emekli, ek ödemede artış için alınacak karara kilitlendi. İlgili bakanlıklardan vize çıkarsa, emeklilerin her ay aldığı ek ödemede 2 kata varan, hatta aşan artış yaşanacak

Giriş Tarihi: 10.4.2018