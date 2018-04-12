Ekonomik saldırının üstesinden geleceğiz

Başbakan Binali Yıldırım
, "Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz" dedi. Başbakan Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye, etrafında yaşanan savaş, belirsizliklere rağmen önüne çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldi ve geleceğe emin adımlarla yürüyor" dedi. "Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Efendim, 'Koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz.' Bu kafayla hareket edenlerin bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok." Binali Yıldırım, 2017'de yaşanan yüzde 7.4'lük rekor büyümeye de çamur atmaya çalışıldığını belirterek, "Büyümeyince 'Ülke büyümüyor, yerinde sayıyor.' Büyüyünce 'Çok büyüdü.' Bunlar siyasi mülahazalarla yapılan değerlendirmeler. Gelecek Türkiye'nindir. Yedi düvel üzerimize geliyor. Öyle dik duruyoruz ki bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'ye bakmaya başladılar" diye konuştu. FAİZ VE DÖVİZ KURUNDAKİ ETKİSİ GEÇİCİ OLACAK
Başbakan Yıldırım 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kur konusunda gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. "TCMB
gündemine hakimdir, gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır, bundan sonra da alacaktır" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Bizim ekonomiyle ilgili üç konumuz var: enflasyon, faiz
ve kur. Faizler ve kur konjonktürel gelişmelerle ilgili. Göstergeler, bu durumu doğrulamıyor. Ayrışma küresel şartlar ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Etkileri geçici ve sınırlı olacak." Enflasyonla mücadelede rehavet olmadığını söyleyen Yıldırım, "Bu, yatırımcının kararını etkilemiyor" dedi. DİZ ÇÖKTÜREMEYİNCE CANLARI SIKILIYOR
Başbakan Binali Yıldırım, "Güzel şeyler olunca bundan rahatsız olanlar da oluyor. 'Ne oluyor bu adamlara? Petrolleri yok, doğalgazları yok. Bu kadar büyüyorlar, terörle de bu kadar içeride, dışarıda mücadele ediyorlar. Biz her bir koldan bunları diz çöktürmek için uğraşıyoruz, hâlâ ayaktalar'. Canlarını sıkıyorlar... Canlarını sıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine güven içinde, istikrar içinde taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.