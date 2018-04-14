60 bin işçi alınacak

900 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN KADROYA GEÇTİ



Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz.