Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 60 bin işçi alınacak

60 bin işçi alınacak

900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60’ı bulan zam yapılacak

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 14:20
60 bin işçi alınacak

900 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN KADROYA GEÇTİ

Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
60 bin işçi alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN