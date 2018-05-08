3. Havalimanı’na Siri modeli

Türkiye'nin mega projesi Üçüncü
Havalimanı'na "karşılama-
yönlendirme"
hizmeti verecek robot
satışı için yarış başlıyor.
Firmalar pazarlık
için 14 Mayıs'ta
masaya oturuyor.
Anlaşma sağlanırsa
alınacak robotlar
Havalimanı'nda 29
Ekim'den itibaren hizmet
vermeye başlayacak.
Türkiye Bilişim
Derneği (TBD) Başkanı
Rahmi Aktepe ile
yönetim kurulu üyeleri,
Türkiye'nin ilk
insansı robot fabrikası
Akın Robotics'i
ziyaret etti. Mini Ada
serisi insansı robotuyla
3. havalimanındaki
hizmetlere talip
olan Akıncısoft'un
Başkanı Özgür Akın,
"Havalimanı için bir
prototip ürettik. İlk
etapta 5 adet isteniyor.
Ardından 20 olacak
daha sonra sayısı
artacak. Yeni havalimanında
yerli ve milli
robotların kullanılması
hepimiz açısından
onur verici olur" diye
konuştu. MALİYETİ BEŞTE BİRİNE İNDİ
İNSANSI robotların günlük yaşamda daha çok yer alacağını belirten Akın, "Robotta hız ve ivme kontrolünü sağlayan servo motorunun değeri 3 bin dolar ve bu ithal ediliyordu. Biz yerli servomuzu üreterek, insansı robotta maliyeti beşte birine indirdik" diye konuştu. Şimdi de dört bacaklı robot ürettiklerini dile getiren Akın, "Buna da Arat ismini verdik. Arat'ın tamamlanmasıyla iki ayaklı Akıncı, dört ayaklı Arat'ın üzerine binip birlikte görev yapabilecek" dedi.