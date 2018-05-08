3. Havalimanı’na Siri modeli

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Türkiye'nin mega projesi ÜçüncüHavalimanı'na "karşılama-yönlendirme"hizmeti verecek robotsatışı için yarış başlıyor.Firmalar pazarlıkiçin 14 Mayıs'tamasaya oturuyor.Anlaşma sağlanırsaalınacak robotlarHavalimanı'nda 29Ekim'den itibaren hizmetvermeye başlayacak.Türkiye BilişimDerneği (TBD) BaşkanıRahmi Aktepe ileyönetim kurulu üyeleri,Türkiye'nin ilkinsansı robot fabrikasıAkın Robotics'iziyaret etti. Mini Adaserisi insansı robotuyla3. havalimanındakihizmetlere talipolan Akıncısoft'unBaşkanı Özgür Akın,"Havalimanı için birprototip ürettik. İlketapta 5 adet isteniyor.Ardından 20 olacakdaha sonra sayısıartacak. Yeni havalimanındayerli ve millirobotların kullanılmasıhepimiz açısındanonur verici olur" diyekonuştu.İNSANSI robotların günlük yaşamda daha çok yer alacağını belirten Akın, "Robotta hız ve ivme kontrolünü sağlayan servo motorunun değeri 3 bin dolar ve bu ithal ediliyordu. Biz yerli servomuzu üreterek, insansı robotta maliyeti beşte birine indirdik" diye konuştu. Şimdi de dört bacaklı robot ürettiklerini dile getiren Akın, "Buna da Arat ismini verdik. Arat'ın tamamlanmasıyla iki ayaklı Akıncı, dört ayaklı Arat'ın üzerine binip birlikte görev yapabilecek" dedi.