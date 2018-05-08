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3. Havalimanı’na modeli

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
3. Havalimanı’na Siri modeli
Türkiye'nin mega projesi Üçüncü Havalimanı'na "karşılama- yönlendirme" hizmeti verecek robot satışı için yarış başlıyor. Firmalar pazarlık için 14 Mayıs'ta masaya oturuyor. Anlaşma sağlanırsa alınacak robotlar Havalimanı'nda 29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası Akın Robotics'i ziyaret etti. Mini Ada serisi insansı robotuyla 3. havalimanındaki hizmetlere talip olan Akıncısoft'un Başkanı Özgür Akın, "Havalimanı için bir prototip ürettik. İlk etapta 5 adet isteniyor. Ardından 20 olacak daha sonra sayısı artacak. Yeni havalimanında yerli ve milli robotların kullanılması hepimiz açısından onur verici olur" diye konuştu.

MALİYETİ BEŞTE BİRİNE İNDİ
İNSANSI robotların günlük yaşamda daha çok yer alacağını belirten Akın, "Robotta hız ve ivme kontrolünü sağlayan servo motorunun değeri 3 bin dolar ve bu ithal ediliyordu. Biz yerli servomuzu üreterek, insansı robotta maliyeti beşte birine indirdik" diye konuştu. Şimdi de dört bacaklı robot ürettiklerini dile getiren Akın, "Buna da Arat ismini verdik. Arat'ın tamamlanmasıyla iki ayaklı Akıncı, dört ayaklı Arat'ın üzerine binip birlikte görev yapabilecek" dedi.
piyasalar
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3. Havalimanı’na Siri modeli
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