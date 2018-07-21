Bağ-Kur’u olmayan esnafa emeklilik

Bu köşede zaman zaman Bağ-Kur'luların geçmiş dönemdeki günlerinin saydırılmasıyla ilgili yazılar yazıyoruz. Bu konu gerçekten büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz dönemde bazı düzenlemelerle sorun kısmen de olsa çözüm yoluna girdi. Ancak vergi kaydı olmasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan halen yüzbinlerce vatandaşımız var. Okurlarımızdan Selim AMCA da 1993 yılında iş yeri açmasına rağmen Bağ-Kur kaydı yaptırmadığını ancak 1998'den sonra sigortalı olduğunu anlatmış. 1993 sigorta girişi geçerli olsa Selim Bey 54 yaşında emeklilik imkanına kavuşabilecekken şimdi 57-58 yaşını beklemek zorunda.

Geçmiş yıllarda Bağ-Kur kaydı büyük çoğunlukla ihmalden yapılmamış. Ancak tabi şimdi emeklilik zamanı gelince önemli hale geliyor. Bu durumda olanlar için 04.10 2000 ve 01.10.2008 tarihleri milat olarak kabul ediliyor. Geçmişe dönük sigorta kaydı olmayanların başvurmaları halinde günleri 04.10.2000 tarihinden itibaren sayılmıştı. Başvurmayanlar için ise 2008 sonrası geçerli kabul edilmişti. Böylece öncesinde vergi kaydı olsa bile Bağ-Kur kaydı yoksa bu günler geçerli sayılmadı ve borçlanma imkanı da bulunmuyor.

Zaman zaman bu konuda dava açanlarla ilgili mahkemelerden olumlu kararlar çıkmaktadır.

Hatta bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Bu kararları TESK internet sitesinden de yayınlamıştı. Ancak herkesin durumu farklı olduğu için her dosya için ayrı karar verilmesi de mümkündür. Bu konunun çözümü ancak yasal düzenlemeyle gerçekleşebilir. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir çalışma olursa yüzbinlerce esnafın da yüzü gülmüş olacaktır.

Geriye doğru borçlanma güncel rakamlardan da olacağı için SGK'ya da önemli bir kaynak oluşturacaktır.

GERİYE BORÇLANMA YOK

Ben 2006 yılında çıkan afla 04/10/2000 tarihine kadar geri dönerek borçlarımı ödedim ve Bağ-Kur'lu oldum. Fakat benim Maliye açılışım 01/01/1991. İlk açılış dönemimde muhasebeci beni Bağ-Kur'a kayıt etmemiş. Bahsettiğim gibi ben çıkan afla ancak 2000 yılına kadar geri dönüş yapabildim. Aradaki borçlarımı ödeyerek 1991 yılına geri dönebilir miyim?

04.10.2000 başlangıçlı BKur'umla ne zaman emekli olurum? Caner KADİR

Yukarıda detaylarını anlattığım durum sizin için de geçerli.

Belirttiğim gibi şu anda geriye dönük borçlanma yaparak geçmiş dönemleri Bağ-Kur'lu saydırmanız mümkün değil.

Bunun için yasal düzenleme olması gerekiyor, ya da dava açmanız.

Tabi davanın sonucu ne olur onu bilemiyoruz. Emeklilik için ise 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemeniz gerekmekte.

Yaş şartınız ise 60 olacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR

2000 yılı Nisan ayında 7900 gün ile emekli oldum.

Çalıştığım şirkette yönetici olduğumdan prim tavandan ödendi. Şu anda 1860 TL maaş alıyorum. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Dilekçe verip yeniden hesaplattırma imkanım var mıdır?

Ramazan AYGEN

Emekli maaşını belirleyen en önemli etken sizin prime esas kazancınız. Yani sigortaya bildirilen brüt maaşınız olmaktadır.

Primlerinizin tamamının tavandan yatıp yatmadığını belirtmemişsiniz. Eğer böyle bir durum varsa maaşınızda yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.

Ancak uzun süre asgari ücret ile çalıştıysanız ve son dönemde primleriniz tavandan yattıysa önceki dönemler maaşını düşürecektir.

Burada size ödenen maaş değil, SGK'ya bildirilen maaş önemlidir. Eğer size maaş elden ödeniyor SGK'ya asgari ücretten bildiriliyorsa bu durum da emekli maaşınızı düşürecektir.

Bütün bu konuları dikkate alarak değerlendirip SGK'ya başvurabilirsiniz. Dilekçe yazarak emekli maaşınızın yeniden hesaplanmasını isteyebilirsiniz.

İdare kanun gereği dilekçenizi cevaplayacaktır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

1978 doğumluyum.

1998'de 18 ay askerlik yaptım. İlk ise giriş tarihim 15.5.2001 ve 5700 prim günüm var. Askerliği ödesem emeklilik yaşımı indirebilir miyim? Sait ŞİŞMAN

İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 7 bin gün ve 60 yaş olarak görünüyor. Askerliğinizin tamamını ödeseniz bile işe giriş tarihiniz 15.12.1999 oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartlarınız değişmiyor. Değişmesi için 9 Eylül 1999 öncesi gerekir. O yüzden boşuna para ödemeyin.

1973 doğumluyum.

10.04.1990 tarihinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. 6 bin günü geçtim. Ne zaman emekli olabilirim? Yeşim AŞIK

İşe giriş tarihinize göre 20 yıl 46 yaş ve 5375 gün gerekiyor.

Yılınız tamamlanmış. Priminiz de dolmuş. Yaş şartının yerine geleceği 2019 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz.