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Son Dakika: ’tan ’te yoğun mesai

Son dakika haberi... G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti ’te bulunan Hazine ve 'ın yoğun temasları sürüyor. Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:12
Son Dakika: Berat Albayrak’tan Buenos Aires’te yoğun mesai

Hazine ve , 'te Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanları ile görüşecek.

BERAT ALBAYRAK'IN YOĞUN TEMASLARI SÜRÜYOR

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak'ın yoğun temasları sürüyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

SON OTURUMUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

G20'nin "Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek", "Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı basına kapalı oturumlara katılacak Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.

Albayrak'ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ve diğer ikili görüşmelerle devam edecek.

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Son Dakika: Berat Albayrak’tan Buenos Aires’te yoğun mesai
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