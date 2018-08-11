Güler Sabancı Bakan Albayrak'a güveniyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Bakan Albayrak'ın açıklamalarına değindi. Sabancı, "Dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır" ifadelerini kullandı.

"ANA HATLAR VERİLDİ"

Güler Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi." dedi.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." şeklinde konuştu.

Güler Sabancı: "Bakan Albayrak'ın dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamamdır"

BİLECİK DE PROGRAMDAN MEMNUN KALDI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de son derece kararlı, piyasa ile uyumlu olan bir programı izlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bunun eskiden beri önemli olan ölçülerden olduğunu ama şimdi bunun daha önemli hala geldiğini belirten Bilecik;

"Özellikle bugünlerde iş dünyasının her zaman baktığı gibi sadece ekonomik parametreler değil, aynı zamanda dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler Türkiye'nin daha iyi rakamlarla baş başa kaldığı bir süreç olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.