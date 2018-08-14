Ekonomik güvenliği tehdit edene ceza

Türkiye
'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıya sosyal medyadan yaydıkları provokatif haber ve içeriklerle alet olanlar yakayı ele verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
) saldırı yaşanmaya başladığı andan itibaren provokatif amaçlı ilk tweet'i atanları internet
te bıraktıkları izlerden tespit ederek, haklarında inceleme başlatılması için listeleri hazırladı. Listeler emniyet ve savcılıkla paylaşıldı. İstanbul
ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları
, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı döviz kurunu provoke eden 346 sosyal medya hesabını tespit etti. İNTERNET İZLERİNDEN BULUNDU
Saldırıların başladığı ilk andan itibaren yalan ve yanlış haberler paylaşan, uydurma içeriklerle vatandaşı yönetime karşı kışkırtan, halkın moral ve motivasyonunu düşürerek küresel saldırılara alet olan kişiler BTK tarafından yapılan incelemeler neticesinde tespit edildi. Vatandaşlar yalan haber yayarak maşa görevi üstlenen yaklaşık 9 bin hesabı siber@egm.gov.tr adresi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online ihbar hattına şikâyet etti. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasını kullanmaya başlayan Gölbaşı'ndaki Emniyet Siber Suçlarla
Daire Başkanlığı'nca değerlendirildi. Gelen provokatif amaçlı içerikler ve paylaşım zamanları burada incelenerek kimliği tespit edilen kişiler hakkında anında savcılıklara başvuruda bulunularak haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Sahte hesap kullananların kimliklerinin tespiti için ise BTK ile irtibata geçildi. ?MASAK DA İNCELİYOR
Mevduat
hesapları ve dolar kuru
na ilişkin sosyal medyada manipülasyon yapan hesaplarla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK
) da inceleme başlatmıştı. 346 HESAP TESPİT EDİLDİ
İçişleri
Bakanlığı son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların takip edilmesi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne talimat verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca provoke hesaplar ve kullanıcılarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihinden bu güne kadar ekonomik güvenliği tehdit eden paylaşımlarda bulunan 346 sosyal medya hesabı tespit edildi. Söz konusu hesaplar ve kullanıcıları Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldı. Ankara
ve İstanbul başta olma üzere birçok ilde bu hesaplar ve kullanıcılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. SAVCILIKLAR DEVREDE
Dün
sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.