Ekonomik savaşa karşı atak

Türkiye'yi diz çöktürme operasyonu çerçevesinde devam eden dolar merkezli kuşatma saldırısına karşı, ekonomik birimler harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, ABD'nin yaptırımlarına karşı " Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz", Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Kurumlarımız aksiyon planı yaparak uygulamaya geçti" sözleri üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetl
eme Kurumu'nun (BDDK
) ardından Merkez Bankası (MB), Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) ve Borsa
İstanbul (BIST) da bir dizi tedbiri hayata geçirdi. MERKEZ'DEN ÇİFTE HAMLE
BDDK'nın önceki gece swap işlemlerine sınır getirmesinin ardından dün ilk önce Merkez Bankası harekete geçti. Banka, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla Türk Lirası
ve döviz
likidite yönetimi alanlarında önemli kararlara imza attı. Merkez Bankası'ndan dün önemli iki açıklama geldi. MB ilk olarak döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz puan indirdi ve piyasaya likidite sağladı. BANKALARA ESNEKLİK
Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı ilk açıklamada, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı belirtilerek, Türk Lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağı belirtildi. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3.8 milyar TL tutarında artış olması öngörülüyor. 20 MİLYAR EURO TEMİNAT
Bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7.2 milyar euro seviyesinden 20 milyar euroya çıkarıldı. Temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecek.
FONLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ
Öte
yandan Merkez Bankası dün miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz
koridorunun üst bandına yüzde 19.25'e yönlendirdi. Bankacılar önümüzdeki günlerde benzer fonlama prensibinin devam etmesi halinde bankanın geçmişte de benzerleri görüldüğü üzere Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına gitmeden faiz artışına gitmiş olabileceğini belirttiler. Merkez Bankası politika faizinden fonlama yapmayarak ortalama fonlama maliyetinin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizinden 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesinde oluşturabilir. Banka politika faizinin 300 baz puan üzerinde yüzde 20.75'te oluşturulabilecek bir para politikası bileşimine de sahip bulunuyor. ?HAZİNE'DEN EK BONO İHALESİ
Hazine, dün tahvil ihalesine ek olarak, senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla Hazine bonosu ihalesi yapma kararı aldı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesiyle birlikte 91 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihalesi yapıldı. Ayrıca bugünkü 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yerine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracına karar verildi KARŞILIKLAR İNDİRİLDİ
Merkez Bankası
finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk Lirası ve yabancı para zorunlu karşılıkları da indirdi. Değişiklik ile sisteme 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ile 3 milyar dolar tutarında altın cinsinden likidite sağlandı.
?SPK'DAN YALANA GEÇİT YOK
Son
dönemde özellikle, kriz algısı yaratıp sistemi çökertmek amacıyla bankacılık sektörüne yönelik yapılan saldırıların etkisiyle borsada, bu kurumların hisseleri sert bir biçimde gerilerken, SPK harekete geçti. Kurul, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin yerine getirileceğini bildirdi. Duyuruda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağının düzenlendiği hatırlatıldı. MERKEZ'İN ATTIĞI ADIMLAR
Karşılık oranları TL için 250, yabancı para için tüm vadeli dilimlerinde 400 baz puan indirildi.
Finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ile 3 milyar dolar tutarında altın cinsinden likidite sağlandı.
Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.
Bankaların mevcut serbest teminatları 3.8 milyar TL artırıldı.
Bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7.2 milyar eurodan 20 milyar euroya çıkarıldı.
İhtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecek.
Vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecek.
Döviz depo piyasasında bankalar, Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebilecek.
Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitleri artırılacak.