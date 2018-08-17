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: Hazine ve yeni tedbir paketini duyurdu

haberi... Hazine ve , uygulanan aksiyon planı kapsamında ün kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı. Buna göre, kur etkisi ile risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler içni firmalardan ilave teminat istenmeyecek

Giriş Tarihi: 17.8.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 11:01
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası larımızı ve ümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz.
Bankalar Birliği ile belirlenen bu tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak;

- Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.
- Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.
- Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.
- Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.
- 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.

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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu
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