İstikrarlı büyümeyi sürdüreceğiz

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Halk GYO Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah YETGİN, 2018'de yaşanan ekonomik gelişmelerden gayrimenkul sektörünün etkilendiğini belirterek, "Özellikle yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde dalgalanmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak gayrimenkul sektörü bu süreçte üzerine düşen sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştı, hükümetimizin desteği ile planladığı hedefler doğrultusunda gelişimini sürdürdü" dedi. Yetgin, "Gayrimenkul sektöründe, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yıl boyunca hayata geçirilen kampanyaların, yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkule olan ilgisini artırdığını gördük. Hükümetimizin tapu harcı ve KDV oranlarında yaptığı indirime bizler de yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası ile destek verdik. Bu kampanyalar ile sektörümüzü ve ülke ekonomimizi ileriye taşırken, yeni rekorlar kırdık" diye konuştu.Yetgin, gayrimenkul sektörünü ileriye taşıyacak doğru projelerin her zaman destekçisi ve uygulayıcısı olarak 2018'de de bu misyon doğrultusunda ve istikrarlı büyüme hedefinden ödün vermeden çalışmalarını belirtti.Yetgin, şöyle devam etti: " 2018 yılında Erzurum merkezindeki Yakutiye'de inşa ettiğimiz Şehristan Konutları'nı ve İstanbul Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz Bizimtepe Aydos projemizi tamamlayarak anahtar teslimlerine başladık. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de en büyük paydaşlarından biri olarak 2016 yılsonunda başladığımız inşaat çalışmalarında yüzde 22 inşaat seviyesine ulaştık. İzmir Alsancak'ta Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla EVORA İzmir projesini hataya geçirdik. Önemli bir aşamayı geride bıraktığımız bu projemizin ön talep toplama dönemini de başlatırken, 'En İyi Mimari Tasarım' ödülü kazandık."Yetgin, yılın ilk dokuz aylık döneminde 270.3 milyon TL hasılat elde eden şirketin net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 oranında arttırarak, 71.4 milyon TL'ye yükselttiklerini belirtti.Yetgin, "Halk GYO olarak, Türkiye'de ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüreceğiz. İç piyasalardaki destek ve teşvikleri sürekli kılarak küresel ekonomideki risklerden en az şekilde etkilenmek için çalışacağız. Bu hususta hükümetimiz tarafından atılacak yapıcı adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.2019 yılında çalışmalara ara vermeden devam ederek istikrarlı büyümemizi sürdüreceklerinin altını çizen Yetgin, "Halkbank'tan aldığımız güç ve ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalışarak, gayrimenkul portföyümüzü, yüksek kira geliri getiren ticari mülk ağırlıklı olarak geliştirerek, güçlü özkaynağa dayalı finansman modeli ile hissedarlarımıza yüksek katma değer sağlayarak 2023 hedeflerine yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.