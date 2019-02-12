Borcu olanlar dikkat! Sigorta prim borçları en son hangi tarihte ödenecek?

Sigorta prim borçlarını yapılandıran ancak zamanında ödeme yapmadığı için yapılandırma hakkı bozulanlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta sona eriyor. 28 Şubat'a kadar borçlarını ödeyenlerden gecikme cezası ve faiz alınmayacak.

Prim borcu yapılandırmasında son gün 28 Şubat

ÖDEYENLERDEN GECİKME CEZASI ALINMAYACAK

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem AHaber canlı yayınında konuyla ilgili olarak, "28 Şubat'ı geçirmemek lazım, borcu olanların 28 Şubat'a kadar borçlarını ödemeleri halinde ek faiz ya da gecikme cezası alınmayacak" dedi.