İhracatçıdan uçtan uca yerlilik hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin cari açıkta en büyük sıkıntılarından ithal ara malı için üretim seferberliği başladı. Bu kapsamda birçok üründe üretim de başladı. Örneğin bugüne kadar Türkiye'de üretimi yapılmayan termoslar Urfa'da 15 milyon dolara kurulan yeni bir tesiste üretiliyor. Konuyla ilgili çalışmanın startını veren İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Mutfak sektörünün bir yandan ihracatını artırırken diğer taraftan ithal ürünleri Türkiye'de üreterek cari açık probleminin çözümüne çifte katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Öztiryaki, "Şu an sektör sektör araştırma yaparak listeler çıkartıyoruz. Türkiye'de üretilmesi mümkün olan ara mallarını uçtan uca yerlilik çerçevesinde üreteceğiz" dedi.Bu yıl 71'incisi düzenlenen Ambiente 2019'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztiryaki, katılımcı sayısı olarak Türkiye'nin Çin, Hindistan ve İtalya'nın ardından dördüncü sırada bulunduğunu kaydetti. Fuarın 71 yıldır yapılmasına karşın Türkiye'nin son 24 yıldır katılım gösterdiğini belirten Öztiryaki, "50 yıl geriden gelip dünya mutfak sektöründe sekizinci sıraya ulaştık. İthal edilen küçük ev aletleri ve termos gibi ürünlerin ülkemizde üretimi giderek artıyor. 2018 yılında ithalat yüzde 18 geriledi. Bu sadece 2018'e özgü bir durum değil, son yıllarda giderek güçlenen bir trend" diye konuştu.FUARA katılan Türk firmalarından Termosan Çelik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Dinçok, 2016 yılında Şanlıurfa'da termos üretmeye karar verdiklerini söyledi. Türkiye'nin yaklaşık 20 milyon adet termos ithal ettiğini ve kendilerinin de bu açığı kapamaya talip olduklarını belirten Dinçok, "Ortaklarım 25 yıldır bu işin Uzak Doğu'dan ithalatını yapıyorlardı. Ülkemizde sektörde boşluk vardı. Taşın altına eli koymak bize nasip oldu. 3 ortağız ve hepimiz işin mutfağından yetiştik. 42 bin metrekare açık arazi üzerinde 15 bin metrekare kapalı arazide üretim yapıyoruz. İyi bir analiz yaptık ondan sonra bu sonuç çıktı. 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik" dediTÜRK çelik sektörü, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını ihracatta büyük bir başarı ile tamamladı. Sektör ihracatı miktar bazında yüzde 20.8 artışla 21.4 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, Amerika pazarındaki düşüşü Asya ile telafi ettiklerini belirterek, 2019 için hedefin ise yeni pazarlar olduğunu söyledi.