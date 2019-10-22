İmar yetkisi tek elde toplanıyor

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AK Parti'nin, yerel yönetimlerin sorunlarını çözmek için hazırladığı yasa teklifinde kamuoyunda en çok tartışılan imar rantı ile ilgili de önemli bir değişiklik yer alacak. Teklifte imar yetkisi belediye meclislerinde toplanırken, tek kişilik rant artırıcı imar değişiklikleri yapılamayacak. Belli kriterler çerçevesinde yapılmış ise kamu değer artışından doğan payını alacak ve değişiklik herkesin öğreneceği şekilde duyurulacak. AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı toplantıdan sonra CHP ve MHP ile bazı temaslar yaptı. Gerek bu toplantı gerekse daha sonraki görüşmelerdeki öneriler de dikkate alınarak bir taslak metin hazırlandı. Bu metnin en önemli bölümlerini ise imar ile ilgili düzenlemeler içeriyor. Taslakta öne çıkar bazı düzenlemeler şunlar oldu:Şu anda 20 civarında kurumda imar planı yapma yetkisi bulunuyor. Bu sadece belediye meclisleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine verilecek. Belediyeler planları yapacak, bakanlık, kontrol ve denetim yetkisi kullanacak. Okul, yeşil alan, cami gibi olması gerekenler yapılmazsa bakanlık müdahale edecek ve bu tür yerleri kendisi yapacak.Tek başına şahıs lehine plan tadilatı yapılamayacak. Ama zorunlu olarak yapılıyorsa, kamu yararı varsa, bir değer doğruyorsa, bir komisyon oluşturulacak. Değeri komisyon tarafından tespit edilecek. Kamu değer artışından payına düşeni alacak. Bu para da kentsel dönüşümde kullanılacak.Plan tadilatları ilan edilecek. Hem muhtarlıklarda asılacak hem de elektronik ortamda yayınlanacak. Değişiklik yapılan arsanın üzerine de görünecek şekilde asılacak.Hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için merkez ve taşra ilçeler ayrılacak. Merkez ilçeler kentin içindeki yerleşim yerleri, taşra ise uzaklardakiler olacak. Belediye nerelerin merkez nerelerin taşra olduğunu belirleyecek. Zabıta, mezarlık, otogar, ilaçlama, çöp gibi hizmetler taşra ilçelerine verilecek.BAZI hizmetlerin belediye tarafından yapılmaması halinde ise valilikler devreye girecek. Örneğin sular akmıyorsa valilik belediyeye 'bunu üç günde hallet' diyecek. Hâlâ sorun çözülmemişse işi valilik yapacak. Bu durum özellikle hizmet götürmeyen bölgedelerde HDP'li belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak.