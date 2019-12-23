Otomobil yeniden yatırım aracı

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Otomotıv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) kamu bankaları tarafından başlatılan yüzde 0.49'luk faiz kampanyasının 2020'de de devam etmesini istiyor. Kampanya ile otomotive can suyu verildiğini söyleyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kampanyanın devam etmesi halinde 2020'de pazarın 600 bin adetleri göreceğini ifade etti. Otomobil talebinin faizlere duyarlı olduğunu hatırlatan Şahsuvaroğlu, "Otomobil alımında kredi kullanım oranının yüksek olması; faiz oranlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yüksek mevduat faizinin de yüzde10'ların altına düşmesi ticaretin cazibesini arttıracak. Dolayısıyla birikimi olanlar otomobil, konut gibi alımlara yönelirler. Bizim yapmamız gereken en önemli şey ticareti canlı tutmaktır. Faizden ve diğer enstrümanlardan para kazanmanın önüne geçmemiz lazım" dedi.