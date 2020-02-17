AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş İş Bankası hisseleri ile ilgili "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuya değinmiş ve "Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok." demişti.

BİR PARTİNİN TİCARİ KURUM HİSSELERİNİ YÖNETMESİ SİYASİ PARTİLER YASASINA AYKIRI

İş Bankası'nın CHP tarafından yönetilen hisseleri tartışmalarının arkasında bir partinin, ticari kurumun hisselerini yönetmesinin Siyasi Partiler Yasasına aykırı olması bulunuyor. AK Parti'nin konuyla ilgili yaptığı çalışma son MKYK'da gündeme geldi ve kapsamlı bir tartışma yapıldı. MKYK üyelerine, Atatürk'ün mirası, darbe ve muhtıralar sonrasında bu konuda yapılan uygulamalar detaylı olarak anlatıldı. Atatürk'ün, aslında hisselerin halka bırakılmasını amaçladığını, bugünkü tablonun ise bunu yansıtmadığı belirtildi.

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