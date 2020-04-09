İşten çıkarmaya 3 ay yasak

Hükümet istihdam kaybının önüne geçmek için yeni bir yasa taslağı hazırlıyor. Buna göre, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Paket kısa süre içinde Meclis'e sunulacak. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacak. Maaş tespitinde SGK bildirimleri dikkate alınacak, kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi asgari ücret üzerinden limit belirlenecek. Mevzuatlarda yer almayan bu program için yasal düzenleme yapılacak. Başvuruyu işveren yapacak, ödemeler İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. İşte ücretsiz izne çıkarılanlara ödenecek maaşta şartların neler olacağı, kimlerin başvuracağı, ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin merak edilenler…Pasif istihdam programları kapsamında "işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu" ödemeleri yapılıyor. Mevcut mevzuatta ücretsiz izne çıkarılanlara ödeme konusunda bir düzenleme bulunmuyor. Bu programlarda yer almayan yeni bir uygulama başlatılacak. Bunun yasal altyapısı oluşturularak hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.Program 1 Nisan'da başlatılan 2 milyon 111 bin haneye ulaştırılan, ikinci etapta da 2 milyon 300 bin haneye verilecek biner liralık sosyal yardım programından bağımsız olacak. Bu yardımın alınmış olması ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.Salgınla mücadele sürecinde dükkanını kapatan, işyerini yavaşlatan esnaf için kısa çalışma ödeneği sağlandı. Kısa çalışma ödeneğine binlerce işletme bir milyonun üzerinde çalışanı için başvurdu. Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi ücretsiz izinde maaş ödemesi de İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.Kısa çalışma ödeneğinden 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Salgınla mücadele döneminde yapılan düzenlemeyle "sürekli" çalışma koşulu esnetildi. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor. Ancak ücretsiz izne çıkarılanlar arasında bu koşula uymayanlar da bulunabiliyor. Bu nedenle ücretsiz izne maaş kısa çalışmaya başvurmayanlar için destek modeli olacak.Kısa çalışma ödeneği azami süresi 3 ay olup şartları sağlayan işçiler için ödeme yapılıyor. Yararlanmak için çalışan sayısı aranmıyor. Faaliyeti durduran, azaltan işyerlerinin uygunluk tespitinde "işletme ruhsatı", "yönetim kararı" gibi belgeler yeterli oluyor.Talepler işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren mart için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maaş ödemesi çalışmasını hafta sonu tamamlanması bekleniyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar için başvurular ve ödemeler Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.Belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak. Salgından etkilenenlere ilişkin tespitinin ardından ödemeler yapılacak.Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar yatırılıyor. Ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmiyor. Bu kapsamda bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor.Talebin olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.