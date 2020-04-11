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kararı sonrası bakın en çok ne satıldı! 2 saatte ikiye katlandı

Önceki gün açıklanan Sokağa Çıkma Kararı sonrası kalan 2 saatte hızla alışveriş yapmak isteyen vatandaş, fırın, tekel ve marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının bozulduğu kuyruklar şaşkınlık yaratırken esnaf ise 2 saatte normale göre satışlarını ikiye katladı.

PINAR ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.4.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 13:43 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası bakın en çok ne satıldı! 2 saatte ikiye katlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "En fazla kuru gıda, hijyen, atıştırmalık ve tekel ürünlerinin satışı gerçekleşti" dedi. 2 saat gibi kısa bir sürede insanların alışverişlerini tamamladığını dile getiren Palandöken, tekel ürünleri arasında en çok sigara, kuru gıdada makarna, un, bakliyat, hijyen ürünlerinde ise bebek bezi, kadın pedi, çamaşır suyu, dezenfektan satışı yapıldığını ve bu kategorilerde satışların normal zamana göre iki katına çıktığını aktardı. Normalde pek çok insanın evinde 2 günlük erzağı olduğunun altını çizen Palandöken, "Panikle böyle bir yığın oluştu" dedi.

EKMEK ÜRETİLİP DAĞITILACAK

Fırınlarda da durum farklı değildi. Akşam 10'da yeniden kapılarını açıp satışa başlayan fırınlar başta ellerindeki hamur, unlu mamul, ekmek olmak üzere tüm paketli ürünlerini sattı. Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, haftasonu ekmek üretimi sıkıntısı olmayacağını söyledi. Balcı, "Üretim yapılacak. Ekmek dağıtımı araçlarla mahallelere yapıklacak. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok" dedi.

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Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası bakın en çok ne satıldı! 2 saatte ikiye katlandı
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