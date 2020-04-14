Son dakika | Bakan güzel haberi duyurdu! Bursa'daki yatırım genişliyor...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." dedi.
500 MİLYON LİRALIK İLAVE YATIRIM
Bakan Varank: "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler var.— Mustafa Varank (@varank) April 14, 2020
Bosch Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi.
500 milyon TL'lik İLAVE yatırımla Yeni Nesil Yüksek Basınç Pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak.
Hayırlı olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/iYYT4eWRmw