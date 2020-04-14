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| Bakan güzel haberi duyurdu! 'daki yatırım genişliyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklaması geldi. Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve cephesinden güzel haber var. , 'daki yatırımını genişletecek." dedi. Varank, 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni ürünlerin üretilmeye başlanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika | Bakan güzel haberi duyurdu! Bursa'daki yatırım genişliyor...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." dedi.

500 MİLYON LİRALIK İLAVE YATIRIM

Bakan Varank: "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan güzel haberi duyurdu! Bursa'daki yatırım genişliyor...
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