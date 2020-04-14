Son dakika | Bakan güzel haberi duyurdu! Bursa'daki yatırım genişliyor...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." dedi.

500 MİLYON LİRALIK İLAVE YATIRIM

Bakan Varank: "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler var.



Bosch Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi.



500 milyon TL'lik İLAVE yatırımla Yeni Nesil Yüksek Basınç Pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak.



Hayırlı olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/iYYT4eWRmw — Mustafa Varank (@varank) April 14, 2020