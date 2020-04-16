Bakkallar başvuru yaptı: Yasak günleri açık olalım

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konferasyonu (TESK) koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen günlerde mahalle bakkallarının açık olması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Federasyon Başkanı Bendevi Palandöken, yasaklı günlerde mahalle bakkallarının hizmet vermesiyle evlere servis yapma imkânı doğacağını, yasak öncesinde görülen gereksiz yığılma ve kargaşalardan doğan sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesinin ortadan kalkacağını ve dar gelirli vatandaşların veresiye alışveriş yapabileceğini söyledi.TESK'in İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuruda mahalle bakkallarının açık kalmasına yönelik izin verilmesini kapsayan dilekçesinde, şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı kapsamında istisna getirilen ve açık olan işletme ve kurumlar arasında mahalle bakkalına yer verilmemiştir. Oysaki mahalle bakkalının açık olması ile bu bakkallara gelişen sosyoekonomik koşullar çerçevesinde servis ile hizmet etme imkânı tanınacak, bu durum vatandaşlarımızın hareketliliğini engelleyerek sosyal mesafeyi korumalarını sağlayacak, insanların evlerinde stok yapmasının önüne geçecek hem de yasak sonrası oluşan kargaşa ve araç ile yaya trafiğini de en aza indirmiş olacaktır. Cüzdanında hiç parası olmayan müşteri bile günlük ihtiyacını bakkaldan karşılayabilir. Veresiye olayı özellikle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde halkın rahatlatılmasının önemli bir yoludur." Dilekçede, bakkalların açık olmasının sosyal izolasyon sağlanmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklamasını yaparak, "Sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu çözülecek" ifadelerini kullandı.