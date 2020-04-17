Özel bankalar kafasını kuma gömdü! CHP özel bankaların yanında yer aldı

Corona virüs salgını sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu ve birbirine destek olmayı seçti. Kamu bankaları vatandaşlara her türlü imkanı sağlarken, özel bankalar ise vatandaşı görmezden gelerek kafasını kuma gömmeyi tercih etti. Peki özel bankalar vatandaşlara kredi musluklarını kapatarak ne yapmaya çalışıyor? CHP neden bu süreçte de özel bankaların yanında? İşte detaylar...

BAKAN ALBAYRAK: TİTİZLİKLE ÜZERİNE GİDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bugün Twitter'daki video mesajında özel bankalara uyarıda bulundu. Albayrak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozduran kredisini yapılandarmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edilebilir değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğiz. Bu dönemde kimin özel bankaların avukatlığına soyunduğuna da görmenizi istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan da "Maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi imtihan ermiyor. Üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. " demişti.

800 milyarın üzerine yatıyorlar!