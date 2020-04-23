Kamu bankalarının vatandaşa desteği rekor getirdi! 3 trilyon lira aşıldı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, toplam kredi hacminde 3-10 Nisan tarihleri arasındaki iki haftada 95 milyar liralık artış olurken en çarpıcı gelişme TL kredilerde yaşandı.

1 HAFTADA 34 MİLYAR TL KREDİ

Bankaların TL kredi hacmi, kamu bankalarının lokomotifliğinde 10-17 Nisan haftasında 34 milyar TL artarak 1 trilyon 852 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. TL krediler 3-17 Nisan arasında 52 milyar lira arttı. Bu döneme TL kredilerdeki artışın neredeyse tamamını kamu bankaları sağlarken, özel bankalar elini taşın altına koymadı.

3 ÖNEMLİ PAKET

Kamu bankaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde salgının etkilerini hafifletmek için çok önemli adımlar attı. İlk başta limitleri yükselten kamu bankaları kredi taksitlerini de erteledikten sonra önemli kampanyalar başlattı. Firmaların çalışan sayılarının korunması için İşe Alım Kredisi'nde,6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli yüzde 7.5 faizli destek sağlandı. Çeklerin arkasının yazılmasını önlemek için Çek Ödeme Destek Paketi hazırlandı. 3 ay ödemesiz dönem bulunan ve maksimum vadesi 12 ay olan bu pakette faiz ise yüzde 9.5 olarak belirlendi. Geliri 5 bin liranın altında olan bireysel tüketici için hazırlanan Temel İhtiyaç Destek Paketi'de 6 ay ödemesiz dönem, 36 ay vade, faiz yüzde 0.49 oldu.

KREDİLER ZİRVEDE (MİLYAR TL)

Tarih TL kredi Toplam kredi

3 Nisan 1.800 2.911

6 Nisan 1.802 2.921

7 Nisan 1.805 2.931

8 Nisan 1.808 2.937

9Nisan 1.814 2.934

10 Nisan 1.818 2.938

13 Nisan 1.826 2.958

14 Nisan 1.829 2.965

15 Nisan 1.831 2.977

16 Nisan 1.839 2.992

17 Nisan 1.852 3.006