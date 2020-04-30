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Başakşehir-Kayaşehir hattını Ulaştırma ve yapacak

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu tarafından durdurulan, İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir hattının yapımını Ulaştırma ve üstlenecek. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 19:46 ABONE OL
Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şehir Hastanesi’nin metrosu da yapılıyor

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU

Söz konusu metro hattının çalışmaları İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. İmamoğlu gelen tepkiler üzerine çalışmaların önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiaları belgelerle yalanlanmıştı.

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Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
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