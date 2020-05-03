Zengin turist yatını Türkiye’ye bağlayacak

Dünyayı kasıp kavuran salgın kovid- 19 ile başarılı bir mücadele yürüten Türkiye, bu başarısıyla dikkatleri de üzerine çekmeye başladı. Salgınla mücadelede İspanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri sınıfta kalırken Türkiye'nin en az hasarla normalleşme sürecine girmesi yurtdışında da artı puan kazandırdı. Bu durum özellikle turizmde ülkemizi öne çıkarırken yabancı turist güvenli bölge olarak Türkiye'yi liste başı yaptı. Daha önce yatlarını İspanya, İtalya, Fransa marinalarına bağlayan mega yat sahibi Avrupalı zenginler ve Rus oligarklar, virüs nedeniyle rotasını Türkiye'ye kırdı. Türkiye'ye gelmek için telefon ve mail trafiğini artıran dev yat sahipleri, turizmcilere hudut kapılarının ne zaman açılacağını soruyor. Turizmciler, bu yatların ekim sonuna Türkiye'de demir atacağını vurguluyor. Geçen yıl 3 bin 500 yabancı bayraklı yatın Türkiye limanlarına uğradığını belirten Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, "Bunların yaklaşık 200'ü 50 metre ve üstü mega yatlardan oluşuyor" dedi.



AVRUPA SINIFTA KALDI

Bu yıl Türkiye limanlarındaki yabancı bayraklı mega yat sayısında yüzde 50 artış beklediklerini belirten Doğulu, "Pandemi ile mücadelede İspanya, İtalya ve Fransa sınıfta kaldı. Zengin Rus ve Avrupalı yat sahipleri de pandemi ile mücadelede başarı gösteren ülkelere rotasını kırıyor. Yunanistan ve Türkiye bu alanda öne çıkıyor" diye konuştu. Şu anda çok yoğun bir telefon ve mail trafiği yaşadıklarını belirten Doğulu, "Bize hudut kapılarının ne zaman açılacağını soruyorlar. Haziran ortasında açılacağını umut ediyoruz. Bu yatlar ekim sonuna kadar Türkiye'de konaklamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.



YERLİNİN TALEBİ % 40 ARTACAK

BU yıl sadece yabancı değil yerli turistin de yat turizmine ilgisinin arttığını belirten Begüm Doğulu, "Tatilci pandemi nedeniyle kalabalık oteller yerine daha steril bulduğu yatları tercih ediyor. Yatlarda da sterilizasyon önlemleri artırıldı. Özel bir solüsyonlar temizlik yapılacak" dedi. Viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım da, yerli turistin mavi tura olan talebinin geçen yıla göre yüzde 40 artacağını belirtti. Yıldırım, "Yurtdışı seyahatlerdeki sınırlamaların uzaması durumunda daha önceden yurtdışı tatili tercih eden kesimin de yat turizmine yönelebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



BİR YAT 50 BİN TURİSTE EŞ DEĞER GELİR BIRAKIYOR

MEGA yat sahiplerinin Avrupalı zenginler ve Rus oligarklar olduğuna dikkati çeken Doğulu, şunları anlattı: "Bu yatlar ülkemizi ziyaret edip ortalama 3 ay kaldıklarında 25 milyon euro civarında gelir bırakıyor. Bu rakam her şey dahil sistemindeki otellerde kişi başı 500 euro ücret ile konaklama yapan ortalama 50 bin turistin ülkemize bıraktığı dövize eş değer."

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