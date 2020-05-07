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Son dakika: Motorinde 7 kuruş indirim

Son dakika haberi... Araç sahipleri dikkat... Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.5.2020 16:40 Son Güncelleme: 7.5.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika: Motorinde 7 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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