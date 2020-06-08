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Atılan adımlar meyvesini verdi! ekonomisi atağa geçti...

, 1 Haziran'dan itibaren 'kontrollü normalleşme' dönemine geçmişken, yapılan hamle ve desteklerle ekonomide de yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Özellikle, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarında Avrupa ülkelerine fark atması bu konudaki başarısını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili AHaber canlı yayınında İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, stratejist ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 17:06 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:19 ABONE OL
Atılan adımlar meyvesini verdi! Türkiye ekonomisi atağa geçti...

Türkiye ekonomisi, zamanında alınan tedbirler ile corona virüs sürecini hasarsız atlatarak atağa geçti. Konuyla ilgili AHaber canlı yayınında İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, stratejist Cüneyt Paksoy ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, "Bu ara verdiğimiz dönemde işletmelerimizin önemli bölümü önemli tedbirler aldı. Burada ekonomi yönetiminin açıkladığı paketlerde işletmelerin ihtiyaç duyduğu sermaye ve istihdamın tutulması için destek sağlanmıştı. Şimdi birinci aşama bitti. 2. aşamaya geçtik. Merkez Bankası tarafından açıklanan 20 milyar TL'lik kredi kapsamında üretimi destekleyecek yeni finansman paketleri uygulamaya kondu. Bu finansman paketinin en önemli artısı şu birinci istihdamı artıracak olması. Yeni istihdam sağlayacak alanlarda olmuş olması. Diğeri uzun süredir üstünde çalışılan ve Türkiye'de üretimi mümkün olan birçok alanla ilgili destekler sağlaması. Yatırım yapacak işletmelerin burada yerli makine kullanma zorunluluğu var. 3. önemli nokta burada bizim ihracat tarafımızı destekleyecek bir paketin olması. Yani bu yeni normal olarak tanımlanan dönemde daha güçlü çıkmak için işletmelerimizin burada iş modellerinde de değişimi beraberinde getirecek." dedi.

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Atılan adımlar meyvesini verdi! Türkiye ekonomisi atağa geçti...
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