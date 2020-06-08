Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: 7 ilde yaşayanlara ücretsiz hazine arazisi verilecek

Son dakika haberi: 7 ilde yaşayanlara ücretsiz verilecek

Başkan 'ın talimatı ile çiftçiye hazineden ücretsiz arazi tahsis edilecek. Yapılan çalışmalarda sona gelinirken; Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisi sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi sağlanacak.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.6.2020 12:44 Son Güncelleme: 8.6.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika haberi: 7 ilde yaşayanlara ücretsiz hazine arazisi verilecek

Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisini sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere flaş 'Dijital Tarım Pazarı' müjdesi | Video

BAKAN PAKDEMİRLİ: HAK KAZANANLARA ÇİFTÇİLERİMİZE TAHSİSLERİ YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.

Tarımda dev hamle! Dijital tarım pazarı nedir? İşte tüm detaylar...


SON DAKİKA! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Dijital tarım pazarı uygulaması başlıyor

Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 7 ilde yaşayanlara ücretsiz hazine arazisi verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA