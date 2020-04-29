Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere flaş 'Dijital Tarım Pazarı' müjdesi | Video
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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, canlı yayında yaptığı açıklamada çiftçiler önemli bir müjde verdi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.