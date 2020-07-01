Son dakika | Bakan Varank güzel haberi duyurdu: Şubat 2018'den beri en yüksek değer

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR

Varank, "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53,9'a ulaştığı görülüyor.

Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi.



Şubat 2018'den beri en yüksek değer.



Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık.



Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Pf1jSZ8dtt — Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020

Ayrıca grafikte, aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerin İmalat PMI değerleri ile Türkiye'nin ulaştığı seviye kıyaslanıyor.

İSO'dan yapılan açıklamayla, Türkiye İmalat PMI haziran verileri paylaşıldı. İSO Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, sektörde iyileşmeye işaret etti. Mayısta 40,9 olarak ölçülen manşet PMI, haziranda 53,9'a yükseldi.

ÜÇ AYLIK YAVAŞLAMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi.

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