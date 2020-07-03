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Bakanlık duyurdu! iki şehir arası 1 saate düşecek

ve 'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldiğini duyurdu. Otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate düşecek.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:37 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:41 ABONE OL
Bakanlık duyurdu! iki şehir arası 1 saate düşecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihalesi bugün yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede 6 firma teklif verdi. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın çevre yolu otoyol ayrım kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkisinde sonlanacak.

'1 SAATE DÜŞECEK'

Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasının ardından geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek. Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süre, işletme süresinin sonuna ilave edilecek ve bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak. Otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate düşecek.

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Bakanlık duyurdu! iki şehir arası 1 saate düşecek
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