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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika gelişmesi: 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı rakamlar!

gelişmesi: 7 Temmuz tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı rakamlar!

gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle son dönemki yükselen ve alçalan grafiği sebebiyle en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bugünkü canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı 394,05 TL'den alış görürken satış fiyatı ise 394,15 TL olarak belirtildi. Bu bağlamda; bugün oldu? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 08:50 Son Güncelleme: 7.7.2020 08:50 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 7 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı rakamlar!

haberleri... Altın fiyatlarındaki hareketlilik sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Corona pandemisi nedeniyle bir süredir yüksek bir grafiğe sahip olan sarı metal zaman içerisinde küçük çaplı düşüşler yaşasa da önemini korumaktadır. Ekonomi piyasalarında merkez konumda olan sarı metal geleneklerimizde ve kültürümüzde de önemli bir konuma sahiptir. Peki; bugün ne kadar oldu? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7 TEMMUZ SALI CANLI RAKAMLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika: 7 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı rakamlar!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 394,05
SATIŞ: 394,15

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 638,20
SATIŞ: 646,60

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Altın fiyatları son dakika: 7 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı rakamlar!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.276,40
SATIŞ: 1.291,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.524,44
SATIŞ: 2.573,42

Altın fiyatları son dakika: 7 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.615,00
SATIŞ: 2.655,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.627,70
SATIŞ: 2.640,40

Altın fiyatları son dakika: 7 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı rakamlar!
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Altın fiyatları son dakika gelişmesi: 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı rakamlar!
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