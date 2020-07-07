Altın fiyatları son dakika gelişmesi: 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı rakamlar!

Son dakika haberleri... Altın fiyatlarındaki hareketlilik sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Corona pandemisi nedeniyle bir süredir yüksek bir grafiğe sahip olan sarı metal zaman içerisinde küçük çaplı düşüşler yaşasa da önemini korumaktadır. Ekonomi piyasalarında merkez konumda olan sarı metal geleneklerimizde ve kültürümüzde de önemli bir konuma sahiptir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7 TEMMUZ SALI CANLI RAKAMLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.