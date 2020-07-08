Son Dakika: Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında flaş yükseliş uyarısı! (8 Temmuz 2020 Çarşamba) | Video

Son Dakika Haberi... Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Altın ons fiyatlarındaki düşüş ne zaman başlayacak? Gram altın çeyrek altın fiyatları yatırım için ne zaman alınmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayaıdna gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırım alım/satım konusunda flaş uyarılarda bulundu...

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