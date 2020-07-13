Son Dakika Haberi: Gram altın, çeyrek altın fiyatları uyarısı (13 Temmuz 2020 Pazartesi) Altın fiyatları yükselişi... | Video
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Son dakika... Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? 13 Temmuz 2020 Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları son durum ne? Çeyrek altın, garma altın yatırım yapmak için uygun zamna ne zaman? Kuyumcular, altın uzmanları altın fiyatları için hangi önerilerde bulunuyor? İşte altın piyasalarında son durum ve beklentiler...
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