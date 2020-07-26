Son Dakika: Gram altın, çeyrek altın, gram gümüş fiyatları neden yükseliyor? Gram altın fiyatı ne zaman düşecek? | Video
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Son Dakika Haberi... Gram altın, gram gümüş fiyatları yükseliş sebebi ne? Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında kırılma bekleniyor mu? Gram altın fiyatlarındaki rekor artış ve altın ons fiyatının 2 bin Dolar seviyesine yaklaşması son 9 yılın rekorunu getirdi! ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı corona virüsü ikinci dalga ve ekonomi uyarısı ons altın fiyatlarını yükseltecek mi? İşte 26 Temmuz 2020 Pazar ons, gram altın fiyatları ekonomi piyasalrı son durum...